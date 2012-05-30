مجموعة بقيادة كويت إنرجي تفوز بالامتياز 9 في جولة التراخيص العراقية
بغداد 30 مايو ايار (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية إن مجموعة بقيادة كويت إنرجي تضم تباو التركية ودراجون أويل التي مقرها دبي فازت اليوم الأربعاء بعقد للتنقيب في الامتياز 9 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.
وهذا الامتياز الذي تبلغ مساحته 900 كيلومتر مربع ويقع في محافظة البصرة هو منطقة نفطية في المقام الأول. وعرضت المجموعة رسوما قدرها 6.24 دولار لكل برميل من المكافئ النفطي.
وقالت الوزارة إن كويت إنرجي ستمتلك حصة 40 بالمئة في العقد وتباو 30 بالمئة ودراجون 30 بالمئة.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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