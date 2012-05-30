مجموعة بقيادة كويت إنرجي تفوز بالامتياز 9 في جولة التراخيص العراقية

بغداد 30 مايو ايار (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية إن مجموعة بقيادة كويت إنرجي تضم تباو التركية ودراجون أويل التي مقرها دبي فازت اليوم الأربعاء بعقد للتنقيب في الامتياز 9 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة.