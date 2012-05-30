النفط الأمريكي يغلق منخفضا لمخاوف بشأن منطقة اليورو والصين

نيويورك 30 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على النفط باتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو وتلميح الصين إلى أنها لا تعتزم اتخاذ اجراءات لتحفيز النمو.