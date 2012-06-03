مصدر ملاحي: طقس سيء يخفض صادرات نفط العراق من البصرة

بغداد 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب العراق قد تراجعت إلى 1.65 مليون برميل يوميا اليوم الأحد بسبب عاصفة ترابية ورياح عاتية.

وقال المصدر إن العراق كان يضخ حوالي 2.25 مليون برميل يوميا من كل منافذه التصديرية على الخليج أمس السبت بما في ذلك 600 ألف برميل يوميا من عوامة إرساء أحادية جديدة.