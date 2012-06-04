مصدر: استمرار تأثر صادرات نفط العراق من البصرة بطقس سيء
بغداد 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من موانئ البصرة في جنوب العراق مازالت متأثرة بعاصفة ترابية اليوم الاثنين حيث انخفضت الشحنات إلى 1.41 مليون برميل يوميا من 1.65 مليون برميل أمس.
وقال المصدر "هناك عاصفة ترابية تجعل الرؤية صعبة للسفن للوصول للموانئ اليوم الاثنين وتمنع تلك الراسية من المغادرة."
وتشهد الصادرات من موانئ جنوب العراق تقلبات شديدة لسوء الأحوال الجوية أو مشاكل فنية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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