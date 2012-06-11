رئيس أوبك: فائض ضخم بالمعروض النفطي أدى إلى تراجع حاد للسعر

فيينا 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط العراق ورئيس أوبك عبد الكريم لعيبي اليوم الإثنين إن الفائض الكبير في المعروض أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط على مدى فترة زمنية قصيرة وإنه يعتقد أن سعر النفط بين مئة و120 دولارا للبرميل يعتبر أكثر ملاءمة.

وقال لعيبي للصحيين أن من الواضح أن فوائض هائلة أدت إلى هذا الانخفاض الحاد في الاسعار خلال فترة زمنية قصيرة وهذا لن يخدم أحدا.

وأضاف أن سعرا بين 100 و120 دولارا للبرميل سيكون مقبولا وملائما بدرجة أكبر لكنه رفض التعليق على مسار العمل الذي يتوقع أن تتخذه أوبك في اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل قائلا إن المنظمة ستتخذ قرارها بعد مراجعة شاملة لأوضاع السوق.

وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع صادرات العراق إلى 2.9 مليون برميل يوميا في 2013 من 2.4 مليون حاليا.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا يوم الخميس في فيينا لوضع سياستها الانتاجية. ويزيد انتاج الدول الاعضاء في اوبك حاليا بنحو مليوني برميل يوميا عن سقف انتاجها المتفق عليه البالغ 30 مليون برميل يوميا ليبلغ انتاجها أعلى مستوياته منذ 2008.