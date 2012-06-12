النفط الأمريكي يرتفع دولارا مبتعدا عن أدنى مستوى في 8 شهور
نيويورك 12 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من دولار اليوم الثلاثاء مرتدة من أدنى مستوى في ثمانية أشهر الذي سجلته في وقت سابق بعدما لاقت دعما فوق 81 دولارا للبرميل بقليل ومع دخول صائدي الصفقات.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في عقود يوليو تموز لأعلى مستوى في الجلسة عند 83.72 دولار للبرميل بزيادة 1.02 دولار أو 1.23 بالمئة. وبحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش بلغ 83.39 دولار مرتفعا 69 سنتا أو 0.83 بالمئة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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