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الجزائر: أوبك تواجه خطرا حقيقيا بسبب تراجع أسعار الخام

Wed Jun 13, 2012 12:54pm GMT
 
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الجزائر 13 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن منظمة اوبك ستواجه خطرا حقيقيا بسبب تراجع أسعار الخام نتيجة تجاوز إنتاج المنظمة الحد المستهدف.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن يوسفي قوله في فيينا قبل اجتماع لمنظمة أوبك "آمل أن يكون هناك وعي بالتأثير السلبي (لارتفاع انتاج النفط) على الاسعار خاصة في الاسابيع القليلة الماضية وبهدا تواجه أوبك خطرا حقيقيا." (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 