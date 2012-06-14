مصحح-رئيس أو.إم.في: انتاجنا في ليبيا نحو 85% من مستويات قبل الحرب

(لتصحيح نسبة الإنتاج في العنوان والفقرة الأولى إلى 85% بدلا من 90-95%)

فيينا 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال جيرارد رويس الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في النمساوية للطاقة إن انتاج الشركة من ليبيا عاد إلى نحو 85 بالمئة من مستوياته قبل اندلاع الانتفاضة التي اطاحت بنظام معمر القذافي العام الماضي.

وكان الانتاج من ليبيا يمثل نحو عشرة بالمئة من انتاج أو.ام.في قبل الحرب.