برنت ينخفض دولارا إلى 96.61 دولار للبرميل والخام الأمريكي يتراجع

لندن 18 يونيو حزيران (رويترز) - انخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت دولارا واحدا إلى 96.61 دولار للبرميل اليوم الإثنين بعد صعودها في أوائل التعاملات إلى أعلى مستوى في أسبوع عقب الانتخابات اليونانية.