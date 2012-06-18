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برنت يواصل خسائره ويفقد أكثر من دولارين

Mon Jun 18, 2012 1:28pm GMT
 
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نيويورك 18 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع سعر برنت خام القياس الأوروبي باكثر من دولارين اليوم الإثنين متخليا عن مكاسبه السابقة بعد أن تحول التفاؤل بشأن قوة الأحزاب الداعمة لخطة الانقاذ في اليونان إلى مخاوف مستمرة بشأن اقتصاد منطقة اليورو ومع وفرة امدادات النفط.

ونزل سعر برنت في عقود أغسطس آب 1.80 دولار إلى 95.81 دولار للبرميل في الساعة 1313 بتوقيت جرينتش.

وجرى تداوله بين 95.58 دولار و99.50 دولار للبرميل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)

 