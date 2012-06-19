العراق يقر عقدا نفطيا بقيمة 843 مليون دولار مع ويذرفورد

بغداد 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن الحكومة أقرت اليوم الثلاثاء عقدا خدميا بقيمة 843 مليون دولار مع شركة خدمات حقول النفط الأمريكية ويذرفورد لبناء ست منشآت لإنتاج الخام في حقل الزبير بجنوب البلاد.