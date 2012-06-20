صادرات النفط الإيرانية تواصل الهبوط في يونيو بفعل العقوبات
لندن 20 يونيو حزيران (رويترز) - تواصل صادرات إيران من النفط الخام الهبوط في يونيو حزيران إذ يتوقف مزيد من العملاء في أوروبا وآسيا عن شراء الخام الإيراني أو يقلصوا مشترياتهم منه قبل سريان عقوبات أوروبية تهدف لابطاء برنامج طهران النووي.
ووفقا لشركة ترصد شحنات النفط ومصادر في شركات نفطية فإن الصادرات تراجعت لما بين 1.2 مليون برميل يوميا و1.3 مليون هذا الشهر.
وبحسب نفس المصادر فإن الشحنات في مايو أيار كانت بين 1.5 مليون برميل يوميا و1.6 مليون. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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