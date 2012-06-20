برنت يغلق عند أدنى مستوى في 18 شهرا مع زيادة المخزونات الأمريكية
نيويورك 20 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت عند أدنى مستوى في 18 شهرا اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ومع خيبة أمل المستثمرين بسبب تمديد برنامج التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأمريكي.
وفي بورصة انتركونتننتال في لندن هبط خام برنت تسليم أغسطس آب 3.07 دولار أو 3.21 في المئة ليبلغ عند التسوية 92.69 دولار للبرميل مسجلا أدنى إغلاق لعقود أقرب استحقاق شهري منذ 17 ديسمبر كانون الأول 2010. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
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