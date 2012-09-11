مصادر: كردستان العراق توقف نحو 75-80 ألف ب/ي من حقل خورمالة

كركوك (العراق) 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر بوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن منطقة كردستان شبه المستقلة أوقفت ضخ نحو 75 إلى 80 ألف برميل يوميا من إمدادات الخام من حقل نفط خورمالة منذ مساء الاثنين.

وقال مسؤول كبير بشركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز "منذ مساء أمس توقف تدفق الخام من حقل نفط خورمالة. لسنا متأكدين إن كان ذلك لأسباب فنية أم أنه وقف متعمد."

وقبل التوقف كان إجمالي تدفق النفط من كردستان نحو 115 إلى 120 ألف برميل يوميا.