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مصادر: كردستان العراق توقف نحو 75-80 ألف ب/ي من حقل خورمالة

Tue Sep 11, 2012 9:09am GMT
 
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كركوك (العراق) 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر بوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن منطقة كردستان شبه المستقلة أوقفت ضخ نحو 75 إلى 80 ألف برميل يوميا من إمدادات الخام من حقل نفط خورمالة منذ مساء الاثنين.

وقال مسؤول كبير بشركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز "منذ مساء أمس توقف تدفق الخام من حقل نفط خورمالة. لسنا متأكدين إن كان ذلك لأسباب فنية أم أنه وقف متعمد."

وقبل التوقف كان إجمالي تدفق النفط من كردستان نحو 115 إلى 120 ألف برميل يوميا.

كان إقليم كردستان العراق هدد بوقف حصته من صادرات النفط الوطنية مجددا في 15 سبتمبر أيلول بسبب خلاف على المدفوعات مع الحكومة المركزية وذلك ضمن نزاع أوسع بشأن حقوق السيطرة على النفط والأراضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 