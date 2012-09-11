رئيس نفط الجنوب: إنتاج الحقول العراقية الجنوبية 2.5 مليون ب/ي حاليا

البصرة (العراق) 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي إن انتاج النفط من الحقول الواقعة بجنوب العراق يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من أن تصبح أكبر مصدر للامدادات الجديدة في العالم خلال سنوات قليلة.

وأبلغ ضياء جعفر رئيس شركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة رويترز اليوم الثلاثاء أن حقل الرميلة وهو اكبر حقل في البلاد وتشغله بي.بي ينتج 1.35 مليون برميل يوميا حاليا بينما ينتج حقل الزبير الذي تديره ايني الايطالية 270 ألف برميل يوميا. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)