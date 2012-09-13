اتفاق العراق وكردستان على إنهاء نزاع نفطي ومواصلة الصادرات

بغداد 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول عراقي كبير اليوم الخميس إن حكومة العراق المركزية وإقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على إنهاء نزاع يتعلق بمدفوعات نفطية بعد أن تعهدت كردستان بمواصلة الصادرات وتعهدت بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة هناك.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في بيان إن كردستان ستواصل ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية التي تبلغ حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا وستزيد الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا.