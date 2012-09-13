مسؤولون: جنوب السودان يعتزم تقسيم منطقة امتياز تابعة لتوتال

جوبا 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤولون بحكومة جنوب السودان إن الدولة المستقلة حديثا قررت تقسيم امتياز نفطي كبير تديره توتال إلى ثلاث مناطق ستمنح احداها للشركة الفرنسية العملاقة والباقي لشركتين اجنبيتين.