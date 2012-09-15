وزير نفط العراق يتوقع نمو الصادرات إلى 6 ملايين ب/ي بحلول 2017

بغداد 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم السبت إنه يتوقع أن تصل صادرات البلاد من النفط إلى 2.9 مليون برميل يوميا في العام القادم ثم تسجل 3.5 مليون برميل يوميا في 2014 و3.75 مليون برميل يوميا في 2015.