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وزير نفط العراق يتوقع نمو الصادرات إلى 6 ملايين ب/ي بحلول 2017

Sat Sep 15, 2012 9:07am GMT
 
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بغداد 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم السبت إنه يتوقع أن تصل صادرات البلاد من النفط إلى 2.9 مليون برميل يوميا في العام القادم ثم تسجل 3.5 مليون برميل يوميا في 2014 و3.75 مليون برميل يوميا في 2015.

وقال إن الصادرات ستصل إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.

وبحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يبلغ الإنتاج الحالي للعراق عضو منظمة أوبك 3.2 مليون برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 