وزير الطاقة التركي: استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب كركوك-جيهان

أنقرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الإثنين إنه جرى استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب كركوك-جيهان في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش أمس الأحد بعد توقف قصير نتيجة انفجار.

وقال يلدز إنه لا توجد مشكلة في تدفق الخام.