كردستان قد تزيد صادرات النفط بدرجة أكبر في 2013

لندن 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال اشتي هورامي وزير الطاقة بحكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إن المنطقة العراقية شبه المستقلة قد ترفع صادرات النفط إلى 250 ألف برميل يوميا أو أكثر في العام القادم وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المدفوعات مع الحكومة المركزية في بغداد الأسبوع الماضي.

كانت كردستان أوقفت شحناتها النفطية في ابريل نيسان بسبب ما قالت إنها مستحقات شركات متأخرة على بغداد.