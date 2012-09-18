تنفيذي: شل تستأنف الإنتاج بحقل مجنون العراقي في الربع/1 من 2013

اسطنبول 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال أرنيه دو كوك المدير العام التجاري لشركة رويال داتش شل في العراق لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع استئناف الإنتاج في حقل نفط مجنون بالعراق في الربع الأول من 2013.