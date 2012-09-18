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تنفيذي: شل تستأنف الإنتاج بحقل مجنون العراقي في الربع/1 من 2013

Tue Sep 18, 2012 2:30pm GMT
 
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اسطنبول 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال أرنيه دو كوك المدير العام التجاري لشركة رويال داتش شل في العراق لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع استئناف الإنتاج في حقل نفط مجنون بالعراق في الربع الأول من 2013.

وقال دو كوك إن شل تتوقع زيادة الإنتاج إلى 175 ألف برميل يوميا بحلول مارس آذار أو ابريل نيسان من العام القادم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 