ليبيا: مصفاة راس لانوف في طريقها لتكرير نحو 190 ألف ب/ي

طرابلس 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الاثنين إن مصفاة راس لانوف أكبر منشآت التكرير الليبية تتجه للوصول بحجم التكرير إلى حوالي 190 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها في أواخر أغسطس آب.

وأبلغ الصحفيين أن المصفاة حققت بالفعل مستوى 190 ألف برميل يوميا ثم أجبرتها مشكلة فنية على خفض الإنتاج إلى 160 ألف برميل يوميا لبضعة أيام لكن من المأمول أن تعود إلى 190 ألف برميل يوميا.

كانت الطاقة الإنتاجية للمصفاة قبل الحرب 220 ألف برميل يوميا.

وكانت راس لانوف جاهزة لاستئناف النشاط أواخر العام الماضي لكن واجهت عدة تأخيرات. وتقول مصادر بالصناعة إنه وقع نزاع بين مؤسسة النفط وشريكها الإماراتي في مجمع التكرير بشأن مدفوعات للنفط الخام.