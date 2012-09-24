وزير النفط في كردستان يتوقع تحويل مدفوعات مبدئية من بغداد الأسبوع المقبل

اسطنبول 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال اشتي هورامي وزير النفط في كردستان العراق اليوم الإثنين إن الإقليم يتوقع تسوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون دينار (858 مليون دولار) من الحكومة المركزية في بغداد الأسبوع المقبل بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن سداد مستحقات منتجي النفط.

وأبلغ هورامي الصحفيين في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن الإقليم شبه المستقل سيستأنف صادراته في أكتوبر تشرين الأول بمعدل 200 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري وسيواصل التصدير عند هذا المستوى حتى نهاية 2012.

وقال الوزير إن حكومة كردستان تتوقع الوصول إلى مستوى الصادرات المستهدف لعام 2015 البالغ مليون برميل يوميا حتى لو حدثت تعطيلات أخرى.

(الدولار = 1165 دينارا عراقيا)