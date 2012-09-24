العراق يقترح ميزانية حجمها 138 تريليون دينار لعام 2013
بغداد 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية إن الحكومة تلقت ميزانية عام 2013 وحجمها 138 تريليون دينار (118 مليار دولار) على أساس سعر 90 دولارا لبرميل النفط.
وتابع أن العجز المتوقع في ميزانية 2013 يبلغ 18 تريليون دينار (15.5 مليار دولار).
وقال إن العراق وضع الميزانية على أساس صادرات نفطية قدرها 2.9 مليون برميل يوميا من بينها 175 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان.
وتشمل الميزانية مشروعات استثمار بقيمة 45.5 مليار دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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