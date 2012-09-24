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لبنان: 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المياه الجنوبية

Mon Sep 24, 2012 4:13pm GMT
 
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بيروت 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اليوم الاثنين إن التقديرات الأولية تشير إلى أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وقال باسيل للصحفيين على متن باخرة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غربي ساحل بيروت "إننا فوق مكمن غازي كبير تقديراته الأولية هي 12 ألف مليار قدم مكعبة ... على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر." (تغطية صحفية ليلى بسام - هاتف 009611983886 - تحرير محمود عبد الجواد)
 