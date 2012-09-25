الخام الأمريكي يغلق منخفضا وسط مخاوف اقتصادية

نيويورك 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي إذ تأثرت الأسواق الأمريكية بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني منخفضا 56 سنتا عند 91.37 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 91.10 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)