برنت يغلق مرتفعا بفعل توترات إيرانية

نيويورك 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا لتغلق عند 110.45 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء إذ ارتفعت علاوة المخاطر بسبب تزايد التوتر حول إيران ونزاعها مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

وارتفع برنت في العقود الاجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني إلى 111.47 دولار للبرميل في مستهل التداول اليوم قبل أن تجتاح مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي الاسواق وتقلص مكاسب الخام. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)