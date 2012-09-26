انخفاض برنت والخام الأمريكي بعد بيانات
نيويورك 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبطت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي اليوم الأربعاء حيث خسر الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولارين ونزل عن متوسطه المتحرك في 100 يوم بعدما قلص خسائره في بادئ الأمر بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وانخفض برنت 1.62 دولار إلى 108.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وكان المزيج الخام منخفضا 1.35 دولار قبل البيانات.
وهبط الخام الأمريكي الخفيف 2.15 دولار إلى 89.22 دولار للبرميل ونزل عن متوسطه المتحرك في 100 يوم البالغ 90.26 دولار. وكان الخام الأمريكي منخفضا 1.55 دولار قبل البيانات. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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