برنت يرتفع أكثر من دولارين متجاوزا 112 دولارا للبرميل
نيويورك 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - عززت العقود الآجلة لمزيج برنت مكاسبها إلى أكثر من دولارين اليوم الخميس إذ ساعدت التوترات في الشرق الأوسط على تعافي أسعار النفط بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من أزمة ديون أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش ارتفع مزيج برنت دولارين إلى 112.04 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله بين 109.68 دولار و112.36 دولار. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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