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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني

Tue Oct 16, 2012 6:12am GMT
 
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بروكسل 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فرضت حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم الثلاثاء على شركات رئيسية للحكومة الإيرانية في قطاع النفط والغاز وشددت القيود على البنك المركزي في تعزيز للضغط المفروض على طهران بشأن برنامجها النووي.

وتستهدف العقوبات أكثر من 30 شركة ومؤسسة من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية ووحداتها التابعة وشركة الغاز الوطنية الإيرانية وكيانات أخرى تشرف على تكرير النفط ونقله وتوزيعه.

وشملت العقوبات أيضا وزارتي الطاقة والبترول.

وتتضمن العقوبات تجميد أصول تلك الكيانات في أوروبا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 