تركيا تقول إنها أنفقت 400 مليون ليرة على اللاجئين السوريين
اسطنبول 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن بلاده أنفقت 400 مليون ليرة (220 مليون دولار) من الميزانية الحكومية على اللاجئين السوريين حتى الآن.
وكانت الوكالة التركية لإدارة الطواريء والكوارث قد قالت أمس الإثنين إن عدد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا في مخيمات بالجنوب تجاوز 100 ألف.
(الدولار = 1.8115 ليرة تركية) (إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دينا عفيفي - هاتف 0020225783292)
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