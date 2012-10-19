مصحح-متحدث:السلطات العراقية أصدرت امر اعتقال للمحافظ السابق للبنك المركزي

(لتصحيح اسم المحافظ السابق للبنك المركزي)

بغداد 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي إن السلطات أصدرت أمر اعتقال للمحافظ السابق للبنك المركزي ومسؤولين آخرين في قضية فساد.

وأقالت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء الماضي سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي بسبب اتهامات وجهها البرلمان لمسؤولين بالبنك تتعلق بالتلاعب في بيع الدولار. وقد يزيد استبعاده من قلق المستثمرين من أن تكون الحكومة تقوض استقلالية البنك المركزي.

واكد عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى صدور امر الاعتقال للشبيبي وبعض المسؤولين الآخرين. ولم يرود تفاصيل عن الاتهامات الموجهة له.