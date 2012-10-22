كردستان تتفق على تصدير 250 ألف ب/ي من النفط في 2013

بغداد 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت حكومة إقليم كردستان إن المنطقة شبه المستقلة اتفقت على تصدير 250 ألف برميل يوميا من النفط في 2013 إذا دفعت بغداد للشركات المشغلة العاملة في الإقليم.

وقالت حكومة الإقليم في الصفحة العربية لموقعها على الانترنت "اتفق الجانبان على أن يصدر إقليم كردستان 250 ألف برميل نفط في اليوم بشرط أن تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات الشركات النفطية في كردستان." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)