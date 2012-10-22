مصادر: صادرات نفط جنوب العراق مازالت متوقفة وقد تستأنف اليوم
البصرة (العراق) 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر بميناء لتصدير النفط العراقي إن صادرات النفط من حقول جنوب العراق مازالت متوقفة بسبب الطقس السيء لكن تحسن الأحوال الجوية قد يسمح باستئناف الشحنات اليوم الاثنين.
وقال مسؤول بالميناء "توجد بوادر على تحسن الطقس ... إذا عادت الأوضاع لطبيعتها فسنستأنف الصادرات اليوم."
وقال مسؤولون إن صادرات الخام من حقول النفط الجنوبية عبر البصرة كانت 1.656 مليون برميل يوميا قبل توقفها أمس الأحد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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