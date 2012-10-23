برنامج الأغذية العالمي أرسل إمدادات لنحو 1.5 مليون سوري في سبتمبر
جنيف 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إنه أرسل إمدادات لنحو 1.5 مليون شخص في سوريا في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 850 ألفا في أغسطس آب وإنه لا يزال يراقب توزيع إمدادات.
وقال الدالي بلقاسمي المدير الإقليمي للبرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا لرويترز في جنيف "هذا رقم قياسي".
وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ليس لديه معلومات بشأن مخزونات الأمن الغذائي لدى الحكومة السورية لكن قد تكون هناك "مشكلة" في إمدادات وقود الطهي والتدفئة لكثير من السكان هذا الشتاء لاسيما النازحين. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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