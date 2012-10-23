الخام الأمريكي يهبط 3 دولارات تحت ضغط مخاوف النمو
نيويورك 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء مع تعرض أسواق النفط والأسهم لضغوط من مخاوف تباطؤ النمو العالمي وأزمة ديون أوروبا والتوقعات الضعيفة لأرباح الشركات.
وانخفض الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 2.60 دولار إلى 86.05 دولار للبرميل الساعة 1442 بتوقيت جرينتش بعدما جرى تداوله في نطاق بين 85.69 دولار و89.29 دولار للبرميل.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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