الخام الأمريكي يهبط 3 دولارات تحت ضغط مخاوف النمو

نيويورك 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء مع تعرض أسواق النفط والأسهم لضغوط من مخاوف تباطؤ النمو العالمي وأزمة ديون أوروبا والتوقعات الضعيفة لأرباح الشركات.