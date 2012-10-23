خام برنت يهبط أكثر من دولارين

نيويورك 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء لتصل إلى متوسطها المتحرك في 100 يوم حيث ضغطت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي واستمرار أزمة ديون أوروبا وضعف توقعات الشركات على أسواق النفط والأسهم.