خام برنت يهبط أكثر من دولارين
نيويورك 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء لتصل إلى متوسطها المتحرك في 100 يوم حيث ضغطت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي واستمرار أزمة ديون أوروبا وضعف توقعات الشركات على أسواق النفط والأسهم.
وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 1.75 دولار إلى 107.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش. وتراجع في وقت سابق بمقدار 2.02 دولار إلى 107.42 دولار وهو متوسطه المتحرك في 100 يوم.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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