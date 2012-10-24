صادرات نفط كركوك في نوفمبر ستكون الأعلى في أكثر من عام

لندن 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر جدول تحميلات أولي اليوم الأربعاء أن من المنتظر أن ترتفع صادرات العراق من نفط كركوك إلى 484 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني مسجلة أعلى مستوى في أكثر من عام.

وبحسب بيانات عراقية رسمية بلغت الصادرات نحو 550 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران 2011 مع إضافة إنتاج جديد من منطقة كركوك إلى الإمدادات منذ مطلع ذلك العام.

وتتحسن صادرات كركوك تدريجيا منذ سبتمبر أيلول بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في أغسطس آب. وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت أنها قد تقطع الصادرات بالكامل في ابريل نيسان بسبب نزاع على المدفوعات مع الحكومة المركزية في بغداد.