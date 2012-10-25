نائب وزير النفط: إيران ستخفض صادرات النفط مليون ب/ي

موسكو 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أحمد قلعة باني نائب وزير النفط الإيراني اليوم الخميس إن إيران تنوي خفض صادرات الخام إلى ما بين 1.3 و 1.4 مليون برميل يوميا خلال بضعة أشهر.

وقال قلعة باني عن طريق مترجم في موسكو "سنخفض الصادرات بواقع مليون (برميل يوميا) لتصل إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميا خلال الشهور القليلة المقبلة."