الخام الأمريكي يرتفع دولارا بفعل بيانات اقتصادية مبشرة
لندن 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا للبرميل اليوم الخميس إذ عوضت بيانات أفضل من المتوقع تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد يتعافى تأثير المخاوف بشأن نمو الطلب.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 98 سنتا إلى 86.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش بعدما صعد إلى 86.73 دولار.
وارتفع برنت 1.20 دولار إلى 109.05 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.