مصادر: عودة صادرات نفط العراق من البصرة إلى 2.66 مليون ب/ي

بغداد 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر ملاحية وبشركة نفط عراقية إن صادرات الخام من مرافئ البصرة بجنوب العراق عادت إلى أكثر من 2.66 مليون برميل يوميا اليوم الاثنين بعدما تسبب طقس سيء في توقف الشحنات أمس الأحد.