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برنت يغلق مرتفعا بعد خمس جلسات من الانخفاض

Mon Nov 5, 2012 8:37pm GMT
 
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نيويورك 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام نحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين لتقطع موجة هبوط دامت خمس جلسات بعد صعود في أواخر الجلسة بفعل ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للبنزين.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 2.05 دولار أو 1.94 بالمئة ليبلغ عند التسوية 107.73 دولار للبرميل بعد مداولات بين 104.76 و108.18 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 