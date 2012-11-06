موظفو مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا يهددون بالإضراب

طرابلس 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث اليوم الثلاثاء إن موظفي مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا يعتزمون التوقف عن العمل احتجاجا على ضعف السيطرة الأمنية الحكومية في مدينة الزاوية.

وقال عصام المنتصر إن الموظفين لن يعودوا للعمل إلى أن تقدم الحكومة حماية أمنية ملائمة لمنشآت المصفاة.

وعلى مدى يومين هذا الأسبوع قام قدامى محاربين مصابون يطالبون بتحسين الأداء الحكومي بإغلاق مدخل المصفاة مما أوقف العمل بها وتسبب في نقص البنزين بالعاصمة.