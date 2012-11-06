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النفط الأمريكي يرتفع 3.5% مع صعود وول ستريت في يوم الانتخابات

Tue Nov 6, 2012 7:47pm GMT
 
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نيويورك 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الثلاثاء مواصلة الصعود لليوم الثاني وحصلت على دعم من مكاسب وول ستريت وضعف الدولار مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات.

وزادت العقود لتسليم ديسمبر كانون الأول 3.06 دولار أو 3.57% إلى 88.71 دولار للبرميل عند التسوية بعدما جرى تداولها في نطاق بين 85.42 دولار و89.22 دولار للبرميل. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 