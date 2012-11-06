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برنت يرتفع 3% مع صعود وول ستريت في يوم الانتخابات

Tue Nov 6, 2012 8:24pm GMT
 
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نيويورك 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من ثلاثة في المئة اليوم الثلاثاء مواصلة الصعود لليوم الثاني وحصلت على دعم من مكاسب وول ستريت مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات.

وزادت عقود برنت لتسليم ديسمبر كانون الأول 3.34 دولار أو 3.1% إلى 111.07 دولار للبرميل عند التسوية بعدما جرى تداولها في نطاق بين 107.13 دولار و111.31 دولار للبرميل. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 