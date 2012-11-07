مسؤولون: إكسون تخطر العراق بنيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة

بغداد 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي اليوم الأربعاء إن إكسون موبيل أخطرت بغداد بنيتها بيع حصتها في حقل النفط غرب القرنة 1 وإن العراق سيرد على القرار بحلول الأحد المقبل.

وهذه التصريحات هي أول تأكيد رسمي بأن إكسون تريد الانسحاب من غرب القرنة بعد توقيع اتفاقات تنقيب مع منطقة كردستان العراق شبه المستقلة في شمال البلاد وهي الخطوة التي أدت إلى تفاقم التوترات مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية للصحفيين إن إكسون موبيل بعثت برسالة إلى شركة نفط الجنوب تبدي فيها رغبتها بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1.

وقال مسؤول نفطي آخر إن بغداد سترد على الخطاب بحلول يوم الأحد.