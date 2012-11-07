مسؤول: إكسون بدأت محادثات لبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1

بغداد 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي اليوم الأربعاء إن إكسون موبيل بدأت محادثات مع شركات نفط عالمية أخرى لبيع حصتها في حقل النفط العراقي غرب القرنة 1.

وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية "قالت إكسون في خطابها إنها بدأت مباحثات مع بعض شركات النفط العالمية لبيع حصتها في غرب القرنة 1." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)