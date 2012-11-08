مصادر: شركة تركية جديدة في محادثات بشأن صفقات نفطية في كردستان

أربيل 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر بقطاع الطاقة اليوم الخميس إن شركة نفطية تركية جديدة تجري محادثات للاستحواذ على عدة امتيازات في اقليم كردستان العراق في مشروع مشترك مع شركة نفط كبرى اجنبية واحدة على الاقل وحكومة الاقليم.

وإذا نجحت محادثات الكيان التركي فستكون دفعة أخرى لاقليم كردستان شبه المستقل بعدما وقع صفقات مع شركات نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وتوتال متحديا بغداد التي تقول إن الحكومة المركزية لها حق التصرف في الموارد النفطية للعراق.

وقال مصدر مطلع على المحادثات "يجري الأمر منذ مطلع العام."

وتقول كردستان إن الدستور يضمن حقها في توقيع صفقات نفطية مستقلة. لكن بغداد تعتبر هذه الاتفاقيات غير قانونية وهددت بحرمان الشركات من الفرص النفطية بالعراق إذا وقعت اتفاقات مع كردستان.