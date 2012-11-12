إغلاق خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط في اليمن بعد تفجيرات

صنعاء 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء اليمنية ومصادر حكومية إن إمدادات النفط توقفت عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي في اليمن بعد تعرضه للتفجير في موضعين مساء أمس الأحد.

وقالت الوكالة الرسمية إن خط الأنابيب تعرض لهجوم في موضعين بمنطقة وادي عبيدة بغرب اليمن.

وأبلغ مصدر بالمنطقة رويترز "مهاجمون مجهولون فجروا خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء التصدير الرئيسي على البحر الأحمر منتصف ليل الأحد."