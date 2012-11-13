العراق قد يخفض هدفه لسقف طاقة إنتاج النفط

لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء إن العراق قد يعمد في إطار مراجعة إلى خفض هدفه لسقف طاقة إنتاج النفط إلى ما بين تسعة ملايين و9.5 مليون برميل يوميا.